Сегодня Министерство труда и социальной защиты населения после капитального ремонта и перестройки сдало в пользование Реабилитационный центр в Сумгаите. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, в открытии центра приняли участие председатель Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров и заместитель главы ИВ Сумгаита Ульвия Музаффарова.

Выступивший на мероприятии Джавид Абдул-Гадиров отметил проделанную за последние годы по поручению президента Ильхама Алиева работу по модернизации реабилитационной инфраструктуры в нашей стране. Он отметил, что после капитального ремонта и перестройки были сданы в пользования Реабилитационные центры в Евлахе и Нафталане, Реабилитационный пансионат в Мардакяне, Протезно-ортопедический производственный центр, а также Реабилитационные центры в Ленкорани, Шеки, Ширване и Хачмазе. Он отметил, что еще один современный Реабилитационный центр открывается сегодня и в Сумгаите. Это проявление как устойчивого социального развития, так и заботы о людях с ограниченными возможностями. Джавид Абдул-Гадиров подчеркнул, что в этом году было открыто уже 5 реабилитационных центров.

Джавид Абдул-Гадиров отметил, что система реабилитации, построенная в последние годы в соответствии с современными требованиями, имеет особое значение в качестве важной базы для обеспечения высокого уровня восстановительных лечебных услуг нашим военнослужащим, раненым в Отечественной войне, завершившейся нашей исторической победой. При этом в качестве одной из мер социальной поддержки в постсоветский период реабилитационными учреждениями оказывается также социально-психологическое обслуживание членов семей шехидов и участников войны, в том числе раненых военнослужащих, их родственников, детей шехидов и раненых военнослужащих. В Протезно-ортопедическом реабилитационном центре проводятся работы по обеспечению военнослужащих высокотехнологичными современными протезами, средствами реабилитации раненых ветеранов.

На мероприятии было отмечено, что в Сумгаитском реабилитационном центре созданы условия, соответствующие современным требованиям. В учреждении, рассчитанном на 22 койко-места, в течение года будут оказаны комплексные медико-социальные реабилитационные услуги 1500 лицам с инвалидностью с применением эффективных физиотерапевтических методов и использованием современного оборудования. В центре будут применятся лечебная физкультура, колонотерапия, озонотерапия, электрофарез, бассейн с лечебной водой, парная и другие новые процедуры. С целью усиления реабилитационных мер будут оказываться и социально-психологические услуги.

Выступившие на мероприятии лица с инвалидностью выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за работу, проводимую для усиления их социального обеспечения, повышения возможностей медико-социальной реабилитации и построение в стране современной системы реабилитации.