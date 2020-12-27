Хулуси Акар об отправке турецких военных в Азербайджан

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил отправку турецких военных в Азербайджан для несения службы в совместном с РФ центре по Карабаху, сообщает ТАСС.

В совместном с РФ мониторинговом центре по Карабаху нести службу будут генерал и еще 35 турецких офицеров, добавил глава Минобороны Турции.