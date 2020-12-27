Стрельба в Тбилиси: есть раненые

На территории кладбища в районе Диди Дигоми в Тбилиси произошла стрельба. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Согласно предварительной информации, в результате стрельбы в районе Диди Дигоми получили ранения двое мужчин, их доставили в клинику.

По данному факту ведется расследование по статьям 19-108 УК Грузии и 236 УК Грузии (попытка умышленного убийства и незаконное ношение, приобретение и хранение огнестрельного оружия).



В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты, передает "Грузия Online".