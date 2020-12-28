Великобритания хочет закупить новые дроны после военного успеха Азербайджана

21:29

Как говорится в статье, опубликованной в авторитетном британском издании The Guardian, минобороны Соединённого Королевства хочет закупить более дешевые боевые дроны, поскольку оно изучило уроки недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Ожидается, что военные Великобритании приступят к реализации новой программы создания беспилотных летательных аппаратов в ответ на неоднозначное использование этой технологии Азербайджаном для победы над Арменией в нагорно-карабахском конфликте.

Представители министерства обороны считают, что использование Азербайджаном более дешевых турецких беспилотников в шестинедельной осенней войне оказало решающее значение в борьбе с армянами и заставило их уступить контроль над территорией в спорном регионе Кавказа. Источники в Министерстве обороны добавили, что Великобритания хотела закупить собственные более дешевые беспилотники в рамках пятилетнего оборонного плана, который должен быть представлен в начале 2021 года, несмотря на предупреждения о рисках распространения смертоносных беспилотных летательных аппаратов. Ранее в этом месяце министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что турецкие дроны TB2 являются примером того, как другие страны теперь «играют лидирующую роль». Он добавил, что эти беспилотники «несут ответственность за уничтожение сотен единиц бронетехники и даже систем противовоздушной обороны», хотя есть видео-доказательства, свидетельствующие о том, что они также поразили много живой силы во время войны в Нагорном Карабахе. В середине октября появились видео кадры в черно-белом цвете, опубликованные Clash Report, аккаунтом в Twitter и Telegram, тесно связанным с турецкими военными. Эти кадры, судя по всему, демонстрируют серию ударов беспилотников TB2 по армянским позициям.

Другие видео кадры, опубликованные министерством обороны Азербайджана в октябре, показывают, как беспилотники TB2 выделяют армянские силы на местности и используют эту информацию для нанесения смертоносных ракетных ударов с других позиций. По оценкам аналитиков, производимые компанией Baykar Makina дроны TB2 стоят всего от 1 до 2 миллионов долларов каждый. При этом британские военные закупили серию из 16 высококлассных беспилотников нового поколения Protector производства американской компании General Atomics, по 20 миллионов долларов каждый. Дроны TB2 имеют гораздо меньшую дальность действия - до 150 км, но могут находиться в воздухе до 24 часов. Поскольку они дешевле, вооруженные силы могут позволить себе потерять некоторые из них в бою. Турецкие дроны TB2 быстро меняют военный баланс в регионе и активно используются для ударов по курдской оппозиции как внутри страны, так и за ее пределами, а также в Ливии в ходе гражданской войны в этой стране. Летом, накануне конфликта, Азербайджан закупил у Турции ТБ2 (по некоторым оценкам, две дюжины) и развернул их так быстро и эффективно, что многие считают, что ими управляли турецкие пилоты. Кадры с дронов также транслировались на цифровых рекламных щитах в столице Азербайджана Баку. «В этом есть огромный элемент пиара, - сказал Роб Ли, докторант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, который внимательно следил за конфликтом. - В среде, где не так много независимой информации, это помогло правительству Азербайджана контролировать изложение событий».

Перемирие между двумя сторонами при посредничестве России было подписано 9 ноября. Азербайджан сохранил отвоеванные территории, в то время как Армения была вынуждена уйти с контролируемых ею земель, прилегающих к Нагорному Карабаху. Около 5000 солдат с обеих сторон были убиты, но аналитики Oryx Blog, опираясь на общедоступные фотографии и видео, подсчитали, что Армения потеряла 224 танка по сравнению с 36 танками Азербайджана. «Использование азербайджанцами беспилотников имело решающее значение», - добавил профессор Майкл Кларк, заслуженный научный сотрудник Королевского института объединенных служб - военного аналитического центра. Армянские силы сбили несколько дронов TB2, раскрыв таким образом, как Baykar может делать их относительно дешевыми. В отчет, опубликованный Армянским национальным комитетом Америки в ноябре, были включены фотографии компонентов поврежденного дрона, в том числе навигационной системы от компании Garmin. Компания Garmin заявила, что ее продукция «не разработана и не предназначена для использования в военных целях», и попросила своих дилеров прекратить продажи компании Baykar. В октябре Канада также приостановила экспорт в Турцию снаряжения для наведения, произведенного базирующейся в Онтарио компанией Wescam - дочерней компанией американской фирмы L3Harris - после того, как эти элементы были обнаружены в дроне TB2. В документе также перечислены два возможных британских компонента: топливный насос, произведенный фирмой Andair в Хэмпшире, с четко обозначенным названием фирмы, и система сброса ракет с бомбодержателем, которая была впервые разработана в Великобритании другой дочерней компанией L3Harris, EDO MBM Technology из Брайтона. Компания Baykar при этом заявила, что с тех пор разработала свою собственную версию.