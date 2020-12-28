Крокодилы убили беременную женщину и школьника

В городе Мхангура (Зимбабве) крокодилы убили двух человек. Об этом сообщает местное издание Herald.

Первое нападение произошло в субботу, 26 декабря. Жертвой хищника стал 14-летний школьник, сдавший экзамены после окончания седьмого класса.

Затем крокодил схватил беременную женщину, которая ловила рыбу. Рептилия утащила ее под воду, когда она поставила приманку и наклонилась к реке, чтобы помыть руки. Тело нашли через несколько часов с глубокими ранами на руке и спине.

В Зимбабве распространены нильские крокодилы. Они вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и справляются даже с такими крупными и сильными животными, как черный носорог, гиппопотам, жираф, африканский буйвол и лев.