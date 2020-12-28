Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Британии

Днем ранее в королевстве было зафиксировано более 41 тыс. случаев заражения, что было предыдущим антирекордом. С 19 декабря этот показатель не опускался ниже 30 тыс. случаев в сутки. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 23% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. В Службе общественного здравоохранения Англии заявляют о крайней обеспокоенности "беспрецедентно высоким" уровнем заболеваемости.

Количество выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 51,3 тыс, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник на сайте правительственной информации.

Число летальных исходов за последние 24 часа составило 414 (по сравнению с 357 в воскресенье). В общей сложности в Великобритании умерли свыше 71,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,4 млн.

Отмечаемый в стране рост заболеваемости COVID-19 связан с распространением мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным.

Новый штамм быстро становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. Ожидается, что на этой неделе ограничения будут вновь усилены, а на территории, где проживает больше 2/3 населения Англии будет действовать наивысший - четвертый - уровень угрозы распространения вируса.

Максимальный уровень ограничений предусматривает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов, в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе. Людям запрещено без веской причины покидать свои дома, а также выезжать из регионов с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В правительстве не исключают, что в скором времени может быть введен новый - пятый - уровень угрозы, он будет предусматривать закрытие школ и университетов, которые продолжают работать с сентября.