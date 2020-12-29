Очередное решение России по азербайджанским помидорам

Россельхознадзор с 1 января разрешает ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий. Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам состоявшихся переговоров, в соответствии с представленной информацией и под гарантии компетентного ведомства Азербайджанской Республики, Россельхознадзор счел возможным разрешить с 1 января 2021 года ввоз в Россию томатов с 15 азербайджанских предприятий, расположенных в районах, где в 2020 году не были зафиксированы выявления южноамериканской томатной моли", - говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с еще 17 азербайджанских предприятий.