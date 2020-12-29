29 декабря 2020, 22:42

В этом году Coca-Cola празднует 100-летие своей, ставшей традицией, Новогодней кампании, потому что в 1920 году впервые начала рекламную кампанию, посвященную празднованию Нового года. Приняв во внимание грандиозность праздника Новый год и значимость этой даты, Coca-Cola презентовала специальный рекламный ролик и проводит целый ряд социальных акций. Но отличительной чертой этих социальных проектов и даже рекламного ролика стала тема пандемии COVİD-19. Потому что эта пандемия вынудила людей по-другому относиться ко многим вещам.

Проект «Один заказ - Одна радость» Одну из социальных акций Coca-Cola проводит совместно с организацией Волонтеры ASAN. За каждый сделанный заказ в приложении партнера проекта «Wolt - доставка продуктов» в разделе «Один заказ – Одна радость» Coca-Cola и Волонтеры ASAN доставят продуктовую помощь одной нуждающейся семье. За 2 месяца проекта, благодаря этой кампании, будет доставлена продуктовая помощь 7000 малоимущих семей. А 1500 пакетов из 7000 будут отправлены в первые дни кампании семьям, пострадавшим во время Отечественной Войны. Целью этого проекта является поддержка малоимущих семей, а также небольших кафе и ресторанов пострадавших от негативного влияния пандемии COVID – 19. До этого, в период пандемии COVID – 19, Coca-Cola в сотрудничестве с организацией Волонтеры ASAN провела проект “Birlikdəyik”. В рамках проекта более 4000–х тысяч малоимущих семей, 20 больниц и более 1000 медицинских работников были обеспечены необходимыми продуктами, средствами гигиены и антисептиками. В начале апреля текущего года Волонтеры ASAN при поддержке Coca-Cola Азербайджан обеспечили доставку в больницы страны работающие на карантинном режиме 120,000 бутылок воды.

Акция #yaxshikivarsan (как хорошо, что ты есть) Другой очень интересный социальный проект называется #yaxshikivarsan (как хорошо, что ты есть). Посредством акции, старт которой Coca-Cola дала на своих страничках в facebook и instagram, корпорация приглашает сказать спасибо представителям целого ряда профессий, которые ежедневно трудятся, чтобы обеспечить нашу безопасность и повседневную нормальную жизнь. В эту акцию, получившую широкую популярность за довольно короткое время, включились десятки блогеров и сотни обычных граждан. Каждый находит представителя профессии которому хочет сказать спасибо, выражает ему благодарность, фотографируется с ним и размещает пост с хештегом #yaxshikivarsan. Они выражают благодарность врачам, полицейским, журналистам, водителям, продавцам магазинов.

Акция #gorkimgelib(посмотрите, кто пришел) Другая социальная акция проводимая по инициативе Coca-Cola называется #gorkimgelib (посмотрите кто пришел). А это продолжающееся в социальных медиа приглашение задается целью призвать людей навестить друзей, родственников, соседей и близких, которых они давно не видели и поздравить их с праздником. Получивший широкое распространение благодаря участию известных блогеров, этот призыв снова напоминает всем о человеческих ценностях.