Журналист: «На какие деньги вы купили квартиру за 4 миллиона?» Э.Мамедъяров: «Это - личный вопрос»

Журналист возразил на это заявление экс-министра, что покупка чиновником недвижимости на такую сумму не может считаться личным вопросом.

«Это личный вопрос. Я повторяю, это – личный вопрос». Как сообщает haqqin.az, так сказал в интервью «Радио Свобода» бывший глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, отвечая на вопрос об источниках доходов, позволивших экс-министру приобрести в Нью-Йорке квартиру стоимостью в 4 миллиона долларов.

«Почему это не может? Вы не банк, чтобы требовать у меня ответить природу происхождения денег. Как купил, как приобрел и т.д. И поэтому я даю самый простой дипломатичный ответ, что это личный вопрос. Но, уверяю вас, что если бы в Америке заподозрили неладное, то ни цента бы не взяли», - сказал Эльмар Мамедъяров.

Журналист вновь возразил бывшему чиновнику, спросив – как Эльмар Мамедъяров, будучи министром, мог раздобыть столько денег.

«До того как стать министром, с 1983 года работал в системе МИД. 12 лет я работал в США. И что у меня не было дохода до того, как я стал министром?», - задался вопросом Эльмар Мамедъяров.

Тогда журналист спросил у него, почему он не купил квартиру до того, как возглавил МИД.

«Есть сотни путей для того, чтобы купить дом – кредит, ипотека, столько возможностей. Но я еще раз говорю: если бы возникло подозрение, в Америке меня бы разорвали. Потому что банк несет ответственность – откуда и как были получены эти деньки. Когда нет сомнений, то создают возможность», - сказал бывший глава МИД Азербайджана.