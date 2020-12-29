Вслед за влиятельным российским изданием «Независимая газета» статью Эйнуллы Фатуллаева опубликовали еще пять известных российских изданий.

Статья главного редактора информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в ответ на письмо главы Союза армян России Ары Абрамяна президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вызывает все больший интерес российских СМИ и экспертного сообщества.

В частности, письмо было опубликовано в одном из самых популярных российских интернет-изданий «Газета.Ру», в интернет-издании газеты «Аргументы недели», на политическом портале «Свободная пресса» и в изданиях «Дни.Ру» и «Утро.Ру».

Напомним, что скандальная статья Ары Абрамяна была опубликована на сайте Союза армян России. В своем письме Абрамян заявил, что Баку "выиграл войну, но не стал победителем".

Слова главы Союза армян России Эйнулла Фатуллаев в своей статье назвал признаком глубокого отчаяния после сокрушительного военно-политического поражения Еревана.

Журналист отмечает, что проиграно не только дело чести, но и вся история так называемой освободительной борьбы армян, упакованной в архивный картон под грифом «Армянский вопрос. Совершенно секретно».

По мнению автора, вместе с другими представителями армянских политических элит Абрамян и ему подобные занимаются коллективным политическим самоудовлетворением, демонстрируя миру рубище экономики и политического сознания, а также гноище моральных травм. При этом представителям армянской интеллигенции было рекомендовано лучше изучать историю.

Эйнулла Фатуллаев также обращает внимание на то, что резюме письма Абрамяна таит неприкрытую угрозу Азербайджану новой реваншистской войной. В которой, по словам одного из лидеров мирового армянства, Азербайджан непременно потерпит поражение.