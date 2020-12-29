Мужчина вылечился от коронавируса и умер

Мужчина из Австралии умер от респираторных осложнений, возникших через девять месяцев после заражения коронавирусом. Об этом пишет Mirror.

У пациента диагностировали коронавирусную инфекцию еще в марте. Незадолго до смерти мужчина сдал тест на COVID-19, и он показал отрицательный результат. Через девять месяцев после заражения пациент умер от респираторных осложнений, связанных с SARS-CoV-2.

Главный врач Нового Южного Уэльса доктор Керри Чант сказала, что смерть этого человека продемонстрировала опасные для жизни долгосрочные последствия инфекции.

По ее словам, осложнения от COVID-19 могут быть настолько серьезными, что впоследствии могут стать причиной смерти через много месяцев.