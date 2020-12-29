ISR Holding перечислил 100 тысяч манат в Фонд YAŞAT

Группа компаний ISR Holding перечислила в Фонд YAŞAT 100 тысяч манат.

Фонд YAŞAT учрежден Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 8 декабря. Цель Фонда - создание платформы по принятию мер для реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов Отечеcтвенной войны и пострадавших в результате военных действий.

Стоит отметить, что группа компаний ISR Holding в 2020 году направила около миллиона манат на благотворительность, помогая в борьбе с пандемией коронавируса, Азербайджанской армии, семьям шехидов и раненым.

Руководство ISR Holding всегда готово поддержать инициативу главы государства и будет и в дальнейшем уделять большое внимание вопросам благотворительности.