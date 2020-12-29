«Британский» штамм коронавируса добрался до США

Новая вариация коронавируса, распространившаяся ранее в Великобритании, зафиксирована в Колорадо в США, сообщил губернатор штата Джаред Полис.

Он сообщил, что в его штате выявлен «первый случай заражения разновидностью COVID-19 B.1.1.7 – той же, которая была обнаружена» в Великобритании.

Washington Post пишет, что это «первый в США известный случай» заражения так называемым британским штаммом, передает ТАСС.

Согласно заявлению губернатора, заболевший мужчина не был в поездках в последнее время, передает РИА Новости.