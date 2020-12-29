В Украине не будут публиковать произведения писателей из России и Армении

Национальный союз писателей Украины не будет публиковать в своих изданиях произведения писателей тех стран, которые голосованием в ООН и других международных организациях "выступили против территориальной целостности Украины". Об этом сообщила пресс-служба организации в "Украинской литературной газете".

"Приводится перечень этих стран: Российская Федерация, Белоруссия, Венесуэла, Армения, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Киргизия, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан", - цитирует Интерфакс текст заявления.

Исключение могут составлять публикации произведений классиков, а также современных писателей этих стран, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины, отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, НСПУ будет требовать от своих членов не участвовать в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран из перечня.