Баку обсудил с представителями ООН, ЕС и Всемирного банка восстановление Карабаха
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов накануне встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи, представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющей обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирли.
Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы постконфликтного восстановления и поддержки разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.
Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность провести оценку пострадавших от конфликта территорий Азербайджана, подготовить отчет и поделиться рекомендациями с Азербайджаном.