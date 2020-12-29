Лучший результат среди валют развивающихся стран: турецкая лира укрепляет позиции

Anadolu пишет, что по итогам 2019 года курс доллара к турецкой лире составлял 1/5,95. К 6 ноября 2020 года на фоне событий в стране и мире этот показатель достиг рекордного уровня в 1/8,5832. В ноябре главой Центробанка Турции был назначен Наджи Агбал.

Национальная валюта Турции - лира (TL) - начиная с ноября 2020 года демонстрирует наиболее позитивную динамику по отношению к доллару среди валют развивающихся стран.

Решительная и твердая позиция руководства экономических структур Турции по борьбе с инфляцией, в том числе повышение ЦБ Турции 24 декабря учетной ставки с 15 до 17 процентов, за последние два месяца привели к укреплению турецкой лиры по отношению к доллару примерно на 15 процентов. Это лучший показатель среди валют развивающихся страны.

Аналитики отмечают, что акцент на борьбе с инфляцией и обеспечение финансовой стабильности в последние месяцы повысили интерес и к активам в турецких лирах.

Кунейт Паксой, экономист и финансовый аналитик Anadolu Agency, сказал, что шаги по ужесточению и упрощению, предпринятые Центральным банком Турции, а также шаги по нормализации, предпринятые Агентством банковского регулирования и надзора (BDDK), придали турецкой лире дополнительный импульс.