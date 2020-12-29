Китайскую вакцину от коронавируса доставили в Турцию
Рейсом авиакомпании Turkish Airlines в среду, 30 декабря, из Пекина в Анкару доставлена первая партия вакцины от коронавируса нового типа (СOVID-19).
Три миллиона доз вакцины китайского производства доставлены в Турцию рейсом TK 6175.
Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил ранее, что Институт фармацевтики и медицинского оборудования Турции приступит к тестированию вакцины. По словам министра, тестирование продлится 14 дней и по завершению начнется массовая вакцинация населения.