Отдел информации 10:08

Министерство энергетики и ОАО «Азерэнержи» подписали с компанией «АCWA Power» Королевства Саудовской Аравии «Инвестиционный контракт», «Контракт на закупку энергии» и «Контракт на подключение передающей сети» по проекту ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Контракты подписаны в формате видеоконференции. Контракты с азербайджанской стороны подписали министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, президент «Азерэнержи» Баба Рзаев и со стороны «ACWA Power» председатель компании Мохаммад Абунаййан при участии министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салман Аль-Сауд и послов обеих стран.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что расширение использования возобновляемых источников энергии в стране было определено президентом Ильхамом Алиевым в качестве приоритета, и была поставлена цель увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30 процентов к 2030 году. Во время выступления министр расказал о сотрудничестве с около 10 международными энергетическими компаниями, в том числе ACWA Power, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики №1209 от 29 мая 2019 года «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» для развития возобновляемой энергетики, а так же он рассказал о прозрачной реализации процесса отбора компаний и проделанной работе в рамках Исполнительного соглашения о строительстве ветряной электростанции мощностью 240 МВт, подписанного в январе этого года в Кабинете министров. Особо была отмечена деятельность Комиссии, созданной для координации исполнения и реализации пилотных проектов по строительству электростанций на возобновляемых источниках энергии. Министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал: «Подписание контрактов и реализация проекта является показателем доверия к деловой среде в нашей стране и знаменует начало нового этапа в нашем экономическом сотрудничестве. В результате реализации первого проекта с иностранными инвестициями ветряная электростанция будет вырабатывать около 1 миллиарда киловатт/час электроэнергии в год, экономить 220 миллионов кубометров газа, предотвращать выбросы в атмосферу более 400 тысяч тонн CO2, создавать новые рабочие места и перспективу для производственных и обслуживающих сфер.