Нефть устремилась вверх

Цены на нефть в среду растут. По мнению аналитиков, это происходит на фоне публикации данных Американского института нефти о существенном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Так, на утро среды стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $51,25 за баррель, что на $0,16 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. А стоимость фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $48,23 за баррель, это на $0,23 (0,48%) выше уровня предыдущих торгов, передает "Интерфакс".

По данным Американского института нефти, запасы "черного золота" в США упали на 4,79 млн баррелей - максимальными темпами с октября, официальный доклад о запасах энергоносителей в США будет обнародован министерством энергетики сегодня.