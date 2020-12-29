Трехминутная встреча главного оппозиционера с Пашиняном: "Если хочешь спастись, подай в отставку"

Издание отмечает, что Гагик Царукян не пожал руку премьер-министру, не без иронии мотивировав свой отказ риском заразиться коронавирусом, после чего Пашинян почувствовал себя неловко.

Встреча одного из главных лидеров армянской оппозиции, олигарха Гагика Царукяна с премьер-министром Армении Николом Пашиняном продлилась всего три минуты. Армянское издание «Пастинфо» со ссылкой на свои источники публикует сенсационные подробности этой встречи.

Пашинян спросил Царукяна, в обмен на что тот согласится присоединиться к его плану конституционных изменений.

В ответ Царукян заявил: "Пашинян джан, твой поезд уехал, а ты даже не догадываешься об этом".

Пашинян сообщил Царукяну, что поручил прекратить ряд уголовных дел, возбужденных против него, в ответ на что лидер ППА заявил, что он еще несколько месяцев назад потребовал отставки правительства и уже доказал, что не боится сфабрикованных уголовных дел.

"Если хочешь спастись, подай в отставку", - сказал Царукян и направился к двери.

В конце Пашинян сказал: "Раз для меня не делаешь, хотя бы сделай для государства".

"После того как ты поступил со мной, я не должен был приходить сюда, но я пришел во имя государства. И именно из интересов государства исходит, чтобы ты ушел", - парировал Царукян.