С целью предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов Азербайджана, установлены специальные посты, на которых сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск продолжают контрольно-профилактические проверки, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно сообщению, 29 декабря 2020 года с карантинных постов были возвращены 6 693 транспортных средства. Кроме того, в этот день в Азербайджане в отношении 2 395 человек за нарушение правил карантинного режима применено административное взыскание. Наказание в виде административного ареста применено в отношении семи водителей такси, занимавшихся незаконными пассажироперевозками.

Также в общественных местах были выявлены и возвращены домой 13 больных коронавирусом. В отношении них возбуждено уголовное дело.