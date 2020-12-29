Лавров отрицает провокации против миротворцев в Карабахе

Россия не отмечает каких-либо провокаций в отношении своих миротворцев в Нагорном Карабах е. Об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта имеет тенденцию к нормализации, - отметил он. - С удовлетворением отмечаем настрой Баку и Еревана выполнять взятые на себя обязательства, вести дело к общей стабилизации обстановки. Хотел бы отметить высокую степень кооперабельности, проявляемой сторонами в решении вопросов, возникающих на земле. Россия в свою очередь продолжает ответственно и эффективно исполнять свою функцию гаранта прекращения огня. Провокационных действий в отношении российских миротворцев пока не отмечено".

Лавров указал, что единственное заметное нарушение, зафиксированное 13 декабря, произошло на линии соприкосновения там, где не находились российские миротворцы. "Энергичные шаги, предпринятые командованием нашего миротворческого контингента в контактах с азербайджанскими и армянскими партнерами, позволили избежать разрастания инцидента, - продолжил он. - Будем и далее прилагать все усилия, чтобы не допускать срывов перемирия".

Напомним, что 13 декабря Азербайджанская армия провела операцию по зачистке от боевиков сел Кехня Таглар и Чайлаггала после того, как армянская сторона совершила ряд террористических актов на освобожденных территориях в районе Гадрута.