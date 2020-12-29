Армения, возможно, недооценила боеспособность вооруженных сил Азербайджана и их готовность решать задачи, поставленные верховным главнокомандованием. Как сообщает Вестник Кавказа, об этом в информационно-аналитической программе "Соседи" сказал российский журналист и военный обозреватель Михаил Ходаренок.

"Многие делали аналогичные выводы по Первой Карабахской войне. Вначале у меня тоже были определенные сомнения в том, позволят ли боеспособность, боевая выучка и стремление одержать верх в вооруженной борьбе, решить поставленные президентом задачи. У меня такие сомнения были, но в общем-то Вооруженные силы Азербайджана на этом этапе показали, что они могут решать задачи. И вот этот конфликт был в течение достаточно короткого времени завершен", - заявил Ходаренок.

Российский военный подчеркнул, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось создать тот инструмент, который решает политические и стратегические задачи.

По его словам, Азербайджану удалось и технически оснастить, и довести боеготовность и боеспособность до нужного уровня, и в конечном итоге одержать верх в этой войне.