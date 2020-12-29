Леонид Швец, автор haqqin.az 11:35

Итоги войны в Нагорном Карабахе существенным образом повлияют на планы Соединенного королевства перевооружить свою армию. Источники газеты The Guardian в британском министерстве обороны сообщили, что в программе пятилетнего развития вооруженных сил, которая будет обнародована в наступающем году, заметное место займут собственные разработки ударных беспилотных летательных аппаратов. Это решение принято под впечатлением от применения турецких дронов «Байрактар ТБ2» в ходе войны по освобождению Нагорного Карабаха.

По мнению британских военных специалистов, ударные дроны сыграли решающую роль в войне на Южном Кавказе, уничтожив львиную часть армянской бронированной техники и средств ПВО. Собственно, это не является открытием одних британцев, а уже стало общей характеристикой боевых действий в Нагорном Карабахе. Однако именно Великобритания одна из первых готова сделать из этого практические выводы. Министр обороны Бен Уоллес уже заявлял о том, что турецкие ударные беспилотники служат примером того, как другие страны задают новые перспективы. Управляемые БПЛА ТБ2, которые производит турецкая авиастроительная компания Baykar Makina, имеют рыночную стоимость от одного до двух миллионов долларов в то время, как только что закупленные Британией 16 новейших беспилотников высшего класса Protector, которые производит американская компания General Atomics, обходятся казне по цене около 20 миллионов долларов за аппарат.

БПЛА Protector могут находиться в воздухе до 40 часов, что значительно превышает возможности турецкого «Байрактара», имеющего дальность полета в 150 километров и возможность до 24 часов пребывать в воздухе, но высокая стоимость американского аппарата оборачивается и большей чувствительностью в случае его потери во время боевых действий и сдерживает их широкое применение. Ударными дронами десятикратно меньшей стоимости можно при необходимости рискнуть, что и происходило во время недавней войны. Турция откатала применение БПЛА в Сирии, применяя их в борьбе с курдскими вооруженными формированиями, и в Ливии. В Азербайджан «Байрактары», около двух десятков, были поставлены, по мнению военных экспертов, этим летом. Их применение было настолько высокоэффективным, что родило версию, будто ими управляли опытные турецкие операторы. С другой стороны, это может быть свидетельством того, насколько эти БПЛА легки в освоении и применении.