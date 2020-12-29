Британия первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca

Великобритания стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19, разработанную фармкомпанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Новость об этом распространило Reuters со ссылкой на официальный Лондон.

"Правительство сегодня приняло рекомендацию управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) разрешить использование вакцины от COVID-19 Оксфордского университета и AstraZeneca", - говорится в заявлении британского кабмина.

Отметим, что в начале декабря Великобритания также стала первой страной в мире, одобрившей вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.