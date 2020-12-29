В Турции назвали условие нормализации отношений с Ереваном

Дипломатические переговоры по нагорно-карабахскому конфликту на протяжении 30 лет не дали результатов, Азербайджан вернул свое право на поле боя. Как сообщают турецкие СМИ, об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал в своем выступлении по итогам года.

Чавушоглу отметил, что поддержка Турции Азербайджану будет продолжена и впредь.

Кроме того, турецкий министр сказал, что если Армения будет соблюдать режим прекращения огня, с уважением относиться к территориальной целостности Азербайджана и других соседей, отношения Анкары и Еревана могут нормализоваться», добавив, что больше пользы от этой нормализации получат Армения и ее народ.