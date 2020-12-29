Как будут работать автобусы в праздничные дни

В Баку, как и на всей территории страны, общественный транспорт до 31 января 2021 года не будет работать только по субботам и воскресеньям, сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

В праздничные дни, на выходных это решение также остается в силе, и с 06:00 2 января по 06:00 4 января работа общественного транспорта будет приостановлена, отмечается в сообщении.

31 декабря 2020 года, а также 1 и 4 января 2021 года в связи с тем, что эти дни приходятся на четверг, пятницу и понедельник, регулярные и экспресс-автобусы будут работать в обычном режиме.