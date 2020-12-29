Матери трех шехидов получили азербайджанское гражданство распоряжение президента
Распоряжением президента Азербайджана от 29 декабря 2020 года нескольким матерям шехидов предоставлено гражданство Азербайджанской Республики.
Как сообщили в Государственной миграционной службе, это мать Ильгара Анзор оглу Мирзоева, погибшего во время боевых действий в Товузе в июле 2020 года и удостоенного звания "Национальный герой Азербайджана" распоряжением президента Азербайджанской Республики от 9 декабря 2020 года - Гюльнар Абдулла гызы Мирзоева; мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана, награжденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 декабря 2020 года медалью "За Отчизну" Ромира Рашадат оглу Алиева - Мирослава Петру гызы Алиева; мать погибшего в боях за территориальную целостность Азербайджана Рафига Сахибулла оглу Мамедова - Ана Андреевна Ротар.