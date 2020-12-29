Турция и США создают рабочую группу по С-400

Турция и США договорились о создании совместной рабочей группы в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400, начались технические переговоры, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Создана совместная рабочая группа с США по С-400, начаты технические переговоры", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Он отметил, что Вашингтон предложил сотрудничество уже после введения санкций против Турции. "Мы стремимся поддерживать позитивные отношения с новой администрацией США", - добавил министр.

США ранее ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за покупку С-400.