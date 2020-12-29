В Грузии решили производить дроны

Министерство обороны Грузии решило наладить производство беспилотников на базе местного ВПК совместно с иностранными партнерами, передает российская газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

«Нам нужно больше развития, этого можно достичь с использованием опыта Израиля, Чехии, Польши, США. Думаю, создание совместного предприятия – хороший и апробированный способ, чтобы достичь быстрого прогресса», – заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телекомпании «Имеди».

«Хотим на месте попробовать силы в производстве дронов. Наша страна располагает высокотехнологичным производством, – отметил Гарибашвили. – Всего около 20 стран в мире выпускают самолеты. Раньше в их число входила Грузия. Не использовать такой потенциал – предприятия «Дельта», «Авиастроитель» – непозволительно».

«Эта база и люди, работающие там, это золотой фонд и для производства дронов, и для этого нам нужны СП», – сказал Ираклий Гарибашвили.