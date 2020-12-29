«Дочка» Unibank - лучшая инвестиционная компания года в Азербайджане
Инвестиционная компания Unicapital, стопроцентным акционером которой является ОАО КБ Unibank, по итогам ежегодных исследований журнала International Finance избрана лучшей в Азербайджане по двум номинациям.
Компания Unicapital стала обладателем наград «Лучшая инвестиционная компания в Азербайджане 2020» и «Лучшее предоставление брокерских услуг в Азербайджане 2020».
Оценка производилась по следующим критериям:
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Доля компании на рынке
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Обслуживание клиентов и репутация
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Финансовое состояние компании и перспективы развития
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Количество и объем сделок
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Организация андеррайтинга ценных бумаг
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Стратегия по управлению портфелем
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Структурирование сделок и финансовые решения
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Исследование рынка и консультации по инвестированию
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Инновативность брокерских услуг
Главный менеджер компании Таир Гарибов: «Достижение успеха – это результат правильно расставленных стратегических приоритетов и высокопрофессиональной команды, которая в силах достичь поставленных целей, а также безупречной репутации, являющейся фундаментом деятельности на инвестиционных рынках.»
Инвестиционная компания Unicapital, имеющая большой опыт работы на рынке ценных бумаг с 2007 года и занимающая одно из лидирующих мест по объему операций на рынке ценных бумаг Азербайджана, предоставляет услуги по инвестициям и выпуску ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках, а также услуги по торговле производными финансовыми инструментами.
Unicapital имеет крупную клиентскую базу, в которую входят как юридические, так и физические лица. Благодаря успешному опыту работы на рынке Unicapital является надежным партнером как для иностранных инвесторов, стремящихся выйти на рынок Азербайджана, так и местных юридических и физических лиц.
Становясь клиентом Unicapital, инвесторы получают доступ к ценным бумагам более 1 700 азербайджанских компаний. Более того, компания предоставляет возможность инвестирования в акции зарубежных компаний в более чем 30 странах мира.