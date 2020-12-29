«Дочка» Unibank - лучшая инвестиционная компания года в Азербайджане

Инвестиционная компания Unicapital, стопроцентным акционером которой является ОАО КБ Unibank, по итогам ежегодных исследований журнала International Finance избрана лучшей в Азербайджане по двум номинациям.

Оценка производилась по следующим критериям:

Доля компании на рынке

Обслуживание клиентов и репутация

Финансовое состояние компании и перспективы развития

Количество и объем сделок

Организация андеррайтинга ценных бумаг

Стратегия по управлению портфелем

Структурирование сделок и финансовые решения

Исследование рынка и консультации по инвестированию

Инновативность брокерских услуг

Главный менеджер компании Таир Гарибов: «Достижение успеха – это результат правильно расставленных стратегических приоритетов и высокопрофессиональной команды, которая в силах достичь поставленных целей, а также безупречной репутации, являющейся фундаментом деятельности на инвестиционных рынках.»

Инвестиционная компания Unicapital, имеющая большой опыт работы на рынке ценных бумаг с 2007 года и занимающая одно из лидирующих мест по объему операций на рынке ценных бумаг Азербайджана, предоставляет услуги по инвестициям и выпуску ценных бумаг на внутреннем и внешнем рынках, а также услуги по торговле производными финансовыми инструментами.

Unicapital имеет крупную клиентскую базу, в которую входят как юридические, так и физические лица. Благодаря успешному опыту работы на рынке Unicapital является надежным партнером как для иностранных инвесторов, стремящихся выйти на рынок Азербайджана, так и местных юридических и физических лиц.

Становясь клиентом Unicapital, инвесторы получают доступ к ценным бумагам более 1 700 азербайджанских компаний. Более того, компания предоставляет возможность инвестирования в акции зарубежных компаний в более чем 30 странах мира.