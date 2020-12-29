Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана медалью "За военные заслуги". Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.



Медалью "За военные заслуги" награждена группа военнослужащих ВС Азербайджана, отличившихся при выполнении боевых задач и служебных обязанностей при освобождении территорий Азербайджана от оккупации.

С полным списком имен награжденных военнослужащих можно ознакомиться по ссылке.