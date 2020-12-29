Группа компаний «Сахлиялы» реализовала новую акцию помощи азербайджанским солдатам, несущих службу в Карабахе. Как сообщили в пресс-службе компании, накануне караван из трех грузовиков для доставки новогодних подарков азербайджанским военнослужащим был отправлен в Карабах.

Отметим, что в дни Отечественной войны группа компаний «Сахлиялы» еженедельно отправляла в прифронтовую зону грузовики с мясными и молочными продукциями, и другими необходимыми предметами для наших доблестных воинов.