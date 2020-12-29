Какой будет погода в последний день года
Завтра, в последний день 2020 года, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.
Ночью и утром местами туман, морось, умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Апшероне ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 770 до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман. Умеренный западный ветер. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 декабря ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.