Отдел информации 13:33

«В 2020 году Производственному Объединению «Азеригаз» удалось достичь многих поставленных целей. В частности, было уделено внимание своевременной реализации государственной программы по газификации, а также проведению работ по обновлению непригодных для эксплуатации участков существующего газового хозяйства». Об этом haqqin.az сказал генеральный директор Производственного Объединения «Азеригаз» Руслан Алиев. По его словам, таким образом, в число газифицированных населенных пунктов вошли новые, в том числе и многие отдаленные села. Обновленная газовая сеть, в отличие от предыдущих лет, привела к снижению аварийности и, как следствие, к минимизации перебоев в подаче газа.

Гендиректор «Азеригаз» подчеркнул, что из 43 населенных пунктов и 43 жилых массивов, газификация которых была намечена на 2020 год, природным газом обеспечены около 5200 индивидуальных жилых домов в 42 населенных пунктах, около 8500 индивидуальных жилых домов в 43 жилых массивах. А в одном населенном пункте продолжаются работы по газификации. В целом по городу Баку газифицирован 31 новый жилой массив, охватывающий около 5500 индивидуальных жилых домов в Хазарском, Бинагадинском, Гарадагском, Сабунчинском и Сураханском районах. Работы по газификации были проведены в поселках Бина, Бузовна, Шувелян, Шаган, Зиря и Тюркан Хазарского района, поселках Бинагади и Баладжары Бинагадинского района, поселках Гобустан, Гызылдаш и Локбатан Гарадагского района, поселках Бильгя, Пиршаги, Нардаран, Кюрдаханы, Маштага, Рамана и Забрат Сабунчинского района, поселках Говсан и Ени Сураханы Сураханского района. Рассказав о проделанной работе, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев отметил, что уровень газификации сектора населения по стране составляет 96,2%. «Это было достигнуто в результате социальной политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева. Именно благодаря заботе главы государства, в отличие от других стран, в Азербайджане на проведение этих работ выделяются средства из государственного бюджета. С каждым годом расширяется и масштаб выполняемой работы. Для сравнения, в 2009 году уровень газификации сектора населения по стране составлял 62,2%. Но сейчас этот показатель превышает 96 %. В рамках государственных программ социально-экономического развития регионов в 2009-2020 годах Производственным Объединением «Азеригаз» газифицировано 1668 населенных пунктов в различных регионах страны. С учетом проектов газификации реализованных в текущем году, к концу 2020 года в стране будет 2449 газифицированных населенных пунктов», - сказал Руслан Алиев.

По словам генерального директора, уровень газификации городов Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Сумгаитт, Евлах, а также Апшеронского, Агдамского, Балакенского, Билясуварского, Физулинского, Бейлаганского, Ширванского, Агстафинского, Гаджигабульского, Газахского и Кюрдамирского районов составляет 100%. А в Агсуинском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гёйчайском, Шамахинском, Шамкирском, Уджарском районах уровень газификации колеблется в пределах 97-99%. «Но это относительная цифра. Потому что в любых 100% газифицированных городах и районах с каждым годом появляются новые массивы и увеличивается количество индивидуальных жилых домов, в таком случае появляются новые территории, нуждающиеся в газификации», - подчеркнул Руслан Алиев. Руслан Алиев также назвал несколько районов, уровень газификации которых в настоящее время относительно низок. По его словам, это Загатальский, Гусарский, Гахский, Лерикский, Ярдымлинский, Гедабекский и несколько других районов. Уровень газификации в этих районах колеблется в пределах 70-80%. Генеральный директор также коснулся ремонтно-строительных работ, проведенных в течение текущего года. Он сообщил, что за 11 месяцев 2020 года было проложено 1361 км новых газовых линий. Отремонтировано 554 км газопроводов. Кроме того, ремонт 321 км газопроводов был осуществлен за счет средств региональных управлений по эксплуатации газа. «Сегодня более 8 тысячный коллектив ПО «Азеригаз» обслуживает газораспределительные сети различных диаметров общей протяженностью 69,2 тыс. км в стране и предоставляет услуги более 2 млн 370 тыс. абонентов. Это требует как большой тяжелой работы, так и серьезной ответственности. По мере роста ответственности возникает необходимость усердно работать для удовлетворения потребностей клиентов. Считаю, что в этом году нам удалось этого добиться. Кстати, наш труд был оценен ближе к концу года. На международной презентации Caspian Business Award 2020 Производственное Объединение «Азеригаз» было удостоено награды «Поставщик газа года»», - сказал гендиректор «Азеригаз».