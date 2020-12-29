Евросоюз подписал сделку по Brexit

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о торговле и сотрудничестве с Великобританией после выхода королевства из состава сообщества. Церемония подписания документа состоялась в среду в Брюсселе.

Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали документ от имени Евросоюза, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен сделать это в Лондоне от лица Соединенного Королевства.

Общий пакет содержит три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

В дальнейшем пакет документов должны одобрить все страны ЕС, затем он будет ратифицирован Европарламентом и парламентом Великобритании.