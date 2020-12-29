Чавушоглу анонсировал встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана

В 2021 году состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана. Как сообщают турецкие СМИ, об этом сказал в своем выступлении по итогам года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что в ближайшее время между сторонами будут проведены обсуждения по организации встречи, будет названа дата встречи.

По словам турецкого министра, трехстороннюю встречу планируется провести в Пакистане.