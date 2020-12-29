Полад Бюльбюльоглы о причинах дестабилизации в Карабахе

Некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш в Карабах е, это приводит к дестабилизации и создает необходимость адекватных ответных мер, но в общем, режим прекращения огня в регионе соблюдается, случаи его нарушения единичны. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглы.

"С сожалением хочу отметить, что некоторые вооруженные группировки все еще питают надежды на реванш, и это, несомненно, приводит к дестабилизации существующей ситуации и создает необходимость в принятии адекватных ответных мер", - сказал он.

Так, например, по его словам, при активном участии российских миротворцев в координации с азербайджанской стороной была взята под контроль ситуация, возникшая 10 декабря в селах Ходжавендского района.

"27 декабря небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района. Один военнослужащий азербайджанской армии погиб и один получил ранение. В результате ответных действий шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - констатировал дипломат.

"Но в общем, режим прекращения огня соблюдается, и я уверен, что эти случаи останутся единичными и не смогут помешать безусловному выполнению упомянутого заявления", - подчеркнул посол.

По словам Полада Бюльбюльоглы, "в карабахском конфликте поставлена точка".

"И всем горячим головам надо это понять и признать. И чем быстрей они это поймут, тем больше будет пользы всему региону. Открылось новое окно возможностей. Выдвинутым планам экономического и транспортного развития альтернативы нет. И это надо понимать", - сказал он.