Сотрудников МЧС, участвовавших в Отечественной войне, наградили медалями
Ряд сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, участвовавшие в Отечественной войне, награждены медалями.
Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, соответствующими распоряжениями президента Азербайджана за героизм и мужество, проявленные в Отечественной войне, награждены:
Наиль Новруз оглу Садигов – медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Губадлы».
Садиг Алиага оглу Джафаров - медалью «За освобождение Джебраила».
Фахри Агарза оглу Агаев – медалью «За освобождение Суговушана».
Ясин Фяйаз оглу Велиев – медалью «За освобождение Агдама».
В результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрела со стороны вооруженных сил Армении наших населенных пунктов, расположенных за пределами зоны боевых действий, при выполнении служебного долга погиб сотрудник МЧС Шафиев Рашад Вагиф оглу.