Освобожденные военнопленные вернулись домой

Азербайджанские солдаты Амин Мусаев и Байрам Керимов, освобожденные из армянского плена, выписаны домой из клиники, где они лечились. Об этом сказали члены семьи Мусаева.

Также домой вернулись Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, находившиеся в армянском плену с 2014 года. Брат Шахбаза Гулиева, Ильхам, сказал, что Шахбаз в настоящее время находится со своей семьей в поселке Мушфигабад.

Фото Аскерова же с сыном Кюрдоглу в домашней обстановке появилось сегодня в соцсетях.