"Беременность не увеличивает восприимчивость к инфекции и не усугубляет клиническое течение болезни: большинство инфицированных матерей выздоравливают. Клинические признаки COVID-19 у беременных женщин такие же, как и у остальных. Однако в случае тяжелых осложнений COVID-19 у беременных может потребоваться госпитализация и экстракорпоральная мембранная оксигенация в отделении интенсивной терапии.

Также нет доказанных случаев заражения через грудное молоко. Однако, поскольку во время кормления грудью расстояние между матерью и ребенком небольшое, возможно инфицирование воздушно-капельным путем. Во избежание этого матерям рекомендуется носить медицинские маски. Так как грудное молоко содержит пассивные антитела и другие противоинфекционные факторы, грудное вскармливание является крайне рекомендуемым", - сказала Севиндж Мамедова.

Она также рассказала о возможном вреде здоровью малыша от принимаемых мамой лекарственных препаратов во время ее лечения. Главный акушер-гинеколог страны сообщила, что некоторые больницы в США согласно протоколу применяют Ремдесивир от COVID-19 в лечении беременных женщин.

"Ремдесивир - новый нуклеотидный аналог, поражающий SARS-CoV-2 и другие коронавирусы. Данный препарат использовался при лечении беременных от Эболы и вируса Марбург, о токсическом воздействии и последствиях для плода не сообщалось. Однако рандомизированное клиническое исследование исключило применение этого препарата беременным и кормящим матерям во время пандемии COVID-19. В некоторых исследованиях используется Лопинавир - Ритонавир (обычно у ВИЧ-инфицированных беременных женщин), хотя он передается через пуповину и увеличивает риск преждевременных родов. Однако о тератогенных эффектах у людей не сообщалось. Такие препараты, как Рибавирин и Барицитиниб при COVID-19 обладают тератогенным действием", - сказала Севиндж Мамедова.

Врач добавила, что для снижения непосредственного контакта ребенка и матери, в случае инфицирования последней, рекомендуется, чтобы новорожденного кормил сцеженным материнским молоком другой здоровый человек, соблюдая все правила гигиены.