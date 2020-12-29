В аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов, есть погибшие и пострадавшие, сообщают СМИ.

Из-за взрывов пострадали и погибли множество человек, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya. Других подробностей не приводится.

В Сети публикуются кадры с места происшествия в Адене.