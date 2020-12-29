Мощный взрыв в аэропорту Адена в момент прибытия правительства видео; есть жертвы
В аэропорте йеменского города Аден во время прилета министров нового правительства страны прогремело несколько взрывов, есть погибшие и пострадавшие, сообщают СМИ.
Из-за взрывов пострадали и погибли множество человек, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya. Других подробностей не приводится.
В Сети публикуются кадры с места происшествия в Адене.
عاجل:— Screen Mix (@ScreenMix) December 30, 2020
إنفجار كبير وإطلاق نار في مطار عدن عقب هبوط طائرة تقل الحكومة الجديدة. pic.twitter.com/6rnTUTvhsp