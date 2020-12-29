Азербайджан смог решить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, положить конец проблеме армянской оккупации, в том числе благодаря активной поддержке Анкары. Урегулирование карабахского конфликта устранило несправедливость в регионе, пишет Anadolu.

Несмотря на четыре резолюции СБ ООН, сопредседатели Минской группы ОБСЕ на протяжении около 30 лет так и не смогли найти решение конфликту. Вторая Карабахская война началась 27 сентября в ответ на очередную провокацию ВС Армении на линии соприкосновения и завершилась спустя 44 дня решительной победой Азербайджана.

Важным достижением стало также открытие транспортного коридора через Нахчыван, что упростит экономические связи между Турцией и странами Центральной Азии, отмечает турецкое информагентство.

Победа в Карабахской войне воспринимается турецкими экспертами и аналитиками как самое важное достижение уходящего года во внешней политике Турции.