Иран выплатит компенсацию семьям погибших в катастрофе украинского самолета

Иран определился с размером компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом, им будет выплачено по 150 тысяч долларов, передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство YJC.

"Правительство в ходе заседания сегодня приняло постановление о подготовке к выплате суммы в 150 тысяч долларов или эквивалентную в евро сумму за каждого погибшего семьям и родственникам жертв авиакатастрофы", - говорится в сообщении агентства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".