Российский врач назвал характерный для молодых симптом коронавируса

«При этом желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых — детей и подростков, — отметил Болибок. — Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой».

Остальные симптомы инфекции, по его словам, могут встречаться и при других инфекционных заболеваниях. «Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим», — сказал Болибок. При первых подозрениях на коронавирусную инфекцию он рекомендовал сразу обратиться к врачам, даже если они проявятся в новогоднюю ночь.