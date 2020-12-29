На Каспии пограничники задержали контрабанду сигарет и наркотиков фото
Накануне пограничным сторожевым кораблем, охранявшим государственную границу в южном направлении Каспийского моря, в направлении села Гасанабад Нефтчалинского района, были замечены два плавсредства. В пресс-центре Государственной пограничной службы сообщили, что были проведены необходимые мероприятия для опознавания, в ходе которых было установлено, что это плавсредства типа «байда» с двумя членами экипажа в каждом.
Согласно информации, лицами, незаконно вышедшими в режимные воды на плавсредствах, являются жители города Нефтчала: Исаев Талех Тахир оглу (1982 г.р.), Исаев Рахим Тахир оглу (1977 г.р.), жители поселка Банка Нефтчалинского района Нагиев Сулдуз Аяз оглу (1977 г.р.) и Алиев Хайям Бахтияр оглу 1977 (г.р.).
В тот же день на Каспии пограничникам удалось предотвратить контрабанду табачных изделий. Было зафиксировано передвижение трех плавсредств в направлении села Ширванлы Нефтчалинского района в темное время суток. Им был дан приказ остановиться, на что неизвестные отреагировали, увеличив скорость. Нарушители скрылись в юго-восточном направлении. При этом во время движения беглецы выбросили за борт неизвестный груз. В ходе поисковых работ на территории было обнаружено более 59 тысяч пачек сигарет различных марок.
Кроме того, в южном направлении Каспийского моря была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджан общим весом 745 граммов (515 граммов марихуаны, 230 граммов героина).
По всем фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия.