Ильхам Алиев высоко оценил заслуги участников Отечественной войны свыше 82 тысяч награжденных
Военнослужащие наших Вооруженных сил, участвовавшие в боевых действиях по освобождению территорий Азербайджана от оккупации, проявившие мужество и отвагу, достойно и добросовестно выполнившие свой служебный долг, боевые задачи, распоряжениями Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева награждаются различными орденами и медалями, им присваивается звание "Герой Отечественной войны".
Эти награды являются подтверждением высокой оценки главой государства заслуг военнослужащих - участников этой войны.
Как сообщает АзерТАдж, в период 9-30 декабря распоряжениями Президента 83 военнослужащих были удостоены звания "Герой Отечественной войны", 33 - ордена "Зафар", 204 - ордена "Карабах", 3 - ордена "За службу Отечеству" 1-й степени, 9 - ордена "За службу Отечеству" 2-й степени, 331 - ордена "За службу Отечеству" 3-й степени, 105 - ордена "Рашадат" 3-й степени, 288 - ордена "Азербайджанское знамя". Также 3 598 человек были награждены медалью "За Родину", 622 человека - "За отвагу", 1 113 человек - "За отличие в бою", 5 449 человек - "Отважный боец", 12 519 человек - "За освобождение Джебраила", 13 953 человека - "За освобождение Физули", 7 991 человек - "За освобождение Ходжавенда", 3 549 человек - "За освобождение Зангилана", 3 572 человека - "За освобождение Суговушана", 9 376 человек - "За освобождение Губадлы", 4 646 человек - "За освобождение Шуши", 5 203 человека - "За освобождение Кельбаджара", 2 267 человек - "За освобождение Агдама", 5 775 человек - "За освобождение Лачина", еще 1 981 человек награжден медалью "За военные заслуги". Всего награждено 82 670 человек, большинство из которых — это рядовые, военнослужащие сверхсрочной службы, прапорщики и младшие офицеры.