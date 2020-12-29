Мурад Самедов, собкор 16:11

Сегодня состоялось последнее заседание Милли Меджлиса осеннего созыва. Основные дискуссии в ходе заседания проходили вокруг вопроса открытия посольства Азербайджана в Кабуле, а также годового отчета Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей касательно обеспечения гендерного равенства. На заседании также были в третьем чтении приняты законопроекты о внесении изменений в законы «О банкротстве», «О государственном долге» и изменений в Налоговый кодекс. Информацию об этих изменениях представил депутат Али Масимли. Все это звучало так скучно и монотонно, что сидевший позади него депутат все это время говорил по телефону.

Относительное оживление в зале парламента началось при обсуждении проекта закона "Об учреждении посольства Азербайджана в Афганистане". Выступивший депутат Самед Сеидов рассказал о том, какое значение имеет Афганистан для Азербайджана, напомнив, что недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев принял новоназначенного посла этой страны в Азербайджане. Когда слово было передано депутату Сиявушу Новрузову, спикер Сахиба Гафарова предложила ограничить время выступления депутатов с привычных десяти до пяти минут. Однако и этих пяти минут Сиявушу Новрузову оказалось достаточно, чтобы привлечь к своему выступлению внимание всех собравшихся журналистов. Депутат сначала долго рассказывал о дружбе азербайджанского и афганского народов, о связах между двумя странами, о поддержке, которую продемонстрировал Афганистан в дни Отечественной войны, а затем предложил наравне с открытием посольства Азербайджана в Кабуле, учредить и межпарламентскую группу дружбы между Азербайджаном и Афганистаном. Не переводя дыхание, Сиявуш Новрузов тут же предложил свою кандидатуру на должность руководителя этой межпарламентской группы. Видимо, поразившись собственной нескромности, депутат попытался перевести все в шутку и начал громко и долго смеяться. Немного успокоившись, депутат сменил тему и взялся за критику руководителя какой-то неназванной партии, «который постоянно выступает на канале Османгызы и наводит тень на нашу великую победу». Сиявуш Новрузов также ответил оппозиционным деятелям, которые критикуют присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Они говорят, что Эльчибей добился вывода российских войск из Азербайджана. Это был естественный процесс. Разве Эльчибей вывел советские войска из Восточной Европы? Разве правительство Эльчибея поспособствовало выводу советских войск из Прибалтики?» - задался вопросом Сиявуш Новрузов. Взявший слово депутат Фазаил Агамалы также разразился пространной речью об истории азербайджано-афганских отношений, поддержав инициативу правительства наконец-то открыть посольство в Афганистане. Но Фазаил Агамалы не остановился лишь на одном Афганистане, призвав также открыть посольство Азербайджана в Израиле. Депутат подкреплял свою позицию фактами поддержки Израилем Азербайджана, несмотря на все нападки со стороны Армении. Фазаил Агамлы также напомнил о многочисленной азербайджанской диаспоре в Израиле, которая всегда поддерживает позицию Азербайджана в различных международных организациях. Из всех выступающих лишь депутат Гудрат Гасангулиев с осторожностью отнесся к инициативе открытия посольство Азербайджана в Кабуле, напомнив о хронически нестабильной ситуации в Афганистане. Депутат заявил, что открытие посольства в Афганистане создаст риск для жизни азербайджанских дипломатов. При этом Гасангулиев поспешил отметить, что поддержит инициативу правительства открыть посольство в Кабуле. Инициативу открыть посольство в Кабуле в своих выступлениях поддержали и депутаты Айдын Мирзазаде и Муса Гулиев. Взявшая слово депутат Малахат Ибрагимгызы сразу призналась, что изначально не хотела выступать на сегодняшнем заседании, а потом вспомнила, что возможности говорить у нее не будет как минимум месяц. Пришлось выслушать еще одну речь об азербайджано-афганских отношениях и важности открытия этого посольства. Когда по данному вопросу высказались все желающие, в зале заседания начался галдеж, который пришлось пресечь спикеру Сахибе Гафаровой. «Уважаемые депутаты, вы все сидите в масках и думаете, что вас не слышно при разговоре. Уверяю вас, это не так», - сказала спикер.