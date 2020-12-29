Все что осталось от села Учунджю Агалы в Зангилане фото; видео
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного села Учунджю Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.
Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного села Учунджю Агалы в Зангиланском районе Азербайджана.
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