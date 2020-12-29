Армянский офицер арестован за гибель 18 солдат во время войны в Карабахе

В Армении арестован замкомандира одной из воинских частей, подполковник А.В., которого подозревают в том, что во время боевых действий в Нагорном Карабах е он дал приказ, приведший к гибели 18 военнослужащих, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Армении.

Отец погибшего военнослужащего Х.О. написал письмо генпрокурору Артуру Давтяну, в котором рассказал, что, узнав об отправке сына в Карабах, на своем автомобиле отправился туда, чтобы поддержать личный состав. 9 октября на территории села Ханлыг в Губадлинском районе стал очевидцем того, как в условиях слышимости азербайджанского ударного БПЛА заместитель командира воинской части отдал приказ вышедшим из машины военнослужащим сесть в нее и продолжить движение. Спустя минуты машина попала под обстрел беспилотника, а находившиеся в ней солдаты погибли, написал в своем заявлении мужчина.

Прокурор направил письмо в Следственный комитет, где в ходе предварительно следствия выяснилось, что инцидент произошел, когда военнослужащих везли в Джебраильский район. На территории села Ханлыг замкомандира воинской части, подполковник А.В, несмотря на звук беспилотника, отдал приказ усадить военнослужащих в машину и продолжить движение. Он заявил, что БПЛА - проблема сил противовоздушной обороны.

«Командир роты выполнил его приказ и усадил в машину 19 военнослужащих. Спустя пять минут по машине ударил беспилотник, и из-за возникшего пожара погибли 18 военнослужащих, еще один получил ранения. Также ранения получили отец военнослужащего, который написал генпрокурору, и находившийся в его машине начальник инженерно-саперной службы воинской части», - сообщает пресс-служба прокуратуры.